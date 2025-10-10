Сотрудника аэропорта Краснодар задержали при получении 1,1 млн рублей взятки

Сотрудники транспортной полиции и УФСБ России по Краснодарскому краю задержали менеджера отдела по управлению закупками аэропорта Краснодар, который требовал 5,7 млн руб. за согласование и подписание договора подряда на оказание услуг в аэропортах Сочи и Краснодара. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Сотрудника задержали на территории, прилегающей к аэропорту, в момент получения части суммы — 1,1 млн руб. Оперативники установили, что менеджер пообещал предпринимателю за вознаграждение обеспечить положительное согласование и подписание контракта на оказание услуг в аэропортах Сочи и Краснодара, а также дополнительных соглашений к нему. Кроме того, он гарантировал общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

Следственный отдел Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемого заключили под стражу. Деньги изъяты.

Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия.

Алина Зорина