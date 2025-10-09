Главные новости за 9 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Максимальный тариф с начала года на автогрузоперевозки по всей России зафиксировали в сентябре — он составил 73,8 рубля за км, что на 8,7% выше, чем год назад. Специалисты называют причиной роста сезон урожая.

Около трех часов ночи 9 октября у дома 30-32 по Малому проспекту Васильевского острова загорелся припаркованный автомобиль Hyundai. Корейская иномарка выгорела до основания, огонь перекинулся на пять машин, стоящих рядом.

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, выступая на сессии Петербургского международного газового форума, публично извинился за блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны на русском языке. По словам господина Нимайера, приезжающие в Россию немцы чувствуют, как две мировые войны испортили отношения между странами.

Тела двух человек, предположительно погибших из-за некачественного алкоголя, обнаружили в одном из домов в деревне Вильповицы Ломоносовского района Ленинградской области. Погибшие — 51-летний хозяин дома и его знакомый. Признаков насилия на телах нет.

Акции пяти акционерных обществ из Петербурга внесут в уставной капитал АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) в течение десяти месяцев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил в своем Telegram-канале, что с 1 марта 2026 года в регионе вступят в силу новые ограничения, касающиеся продажи алкоголя в многоквартирных домах. С начала весны нельзя будет продавать спиртосодержащую продукцию в помещениях площадью менее 200 кв. м., в прикассовой зоне и на цокольных этажах.

Полицейские пресекли деятельность масштабной финансовой пирамиды в Петербурге. За несколько лет злоумышленники обманули не менее 200 жителей города на сумму около 600 млн рублей.

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области 9 октября состоялось предварительное слушание по делу об изъятии в госсобственность имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Отстраненный ректор СПбГУП Александр Запесоцкий, выступая в суде, раскритиковал назначение на должность врио руководителя вуза Евгения Лубашева.

В Санкт-Петербурге повторно объявили торги на право аренды зданий и помещений в Апраксином дворе. Начальную стоимость годовой аренды снизили на 25%.