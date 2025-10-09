Акции пяти петербургских АО внесут в уставной капитал ОСК в течение 10 месяцев

Акции пяти акционерных обществ из Петербурга внесут в уставной капитал АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК) в течение десяти месяцев, сообщает PortNews. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Речь идет о компаниях «Инструмент – СВ» (4380 штук, 100%), «Машиностроение Северной верфи» (13 057 штук, 55,72%), «Нива – СВ» (11799 штук, 100%), «Эфес Северной Верфи» (34 076 штук, 100%), «Норд-Вест Северной верфи» (58 000 штук, 20%). До 8 ноября акции указанных организаций передадут в доверительное управление корпорации. Процессом передачи займутся Росимущество и Минпромторг.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что инвестиционная компания «Проминвест» увеличила долю в сельхозпредприятии «Андреевское» из Ленобласти до 98%.

Андрей Маркелов