В Ленобласти нашли тела еще двух возможных жертв суррогатного алкоголя
Тела двух человек, предположительно, погибших из-за некачественного алкоголя обнаружили в одном из домов в деревне Вильповицы Ломоносовского района Ленинградской области. Об этом 9 ноября пишет 47news со ссылкой на собственный источник.
По информации издания, погибшие — 51-летний хозяин дома и его знакомый. Признаков насилия на телах нет. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
В помещении нашли около десяти пол-литровых бутылок, некоторые из которых были пусты, а также несколько пластмассовых канистр.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что официальное число погибших от некачественного спиртного в Ленобласти достигло 45.