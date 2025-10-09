В Ленобласти нашли тела еще двух возможных жертв суррогатного алкоголя

Тела двух человек, предположительно, погибших из-за некачественного алкоголя обнаружили в одном из домов в деревне Вильповицы Ломоносовского района Ленинградской области. Об этом 9 ноября пишет 47news со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, погибшие — 51-летний хозяин дома и его знакомый. Признаков насилия на телах нет. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

В помещении нашли около десяти пол-литровых бутылок, некоторые из которых были пусты, а также несколько пластмассовых канистр.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что официальное число погибших от некачественного спиртного в Ленобласти достигло 45.