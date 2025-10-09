Предварительное слушание по делу о национализации СПбГУП продлилось 8 часов

В Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области 9 октября состоялось предварительное слушание по делу об изъятии в госсобственность имущества Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП). Заседание началось, как и было заявлено, в 10 утра, а завершилось только 18 часов вечера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Соответствующий иск был подан в сентябре Генеральной прокуратурой РФ (ГП). Ответчики по нему — СПбГУП, а также его учредитель — Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Отстраненный в настоящее время по просьбе надзорного органа ректор Александр Запесоцкий участвовал в процессе как третье лицо.

В заявлении содержались обвинения ФНПР в незаконном оформлении образовательного учреждения в свою собственность. Господину Запесоцкому в вину ГП поставила вывод активов вуза в офшоры.

Отстраненный ректор считает, что его имя опорочено и заявил, что иск не содержит никаких объективных фактов, доказывающих, что он якобы передавал средства студентов своему сыну. При этом временно назначенного на его место Евгения Лубашева Александр Запесоцкий назвал «ставленником прокуратуры» и «человеком низовой культуры». Последний на заседание не явился, но поддержал требования Генпрокуратуры.

«На университет оказывают давление, творятся безобразные вещи. Судья направила в университет человека, которого не имела права направлять. Это совершенно недопустимо! Происходит нечто ненормальное!», — подчеркнул ректор Запесоцкий.

Дело в этот день так и не начали слушать по существу, отложив заседание на 10 октября.

Андрей Кучеров