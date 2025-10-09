Урожай спровоцировал рост тарифов на грузоперевозки по маршруту Москва — Петербург

Максимальный тариф с начала года на автогрузоперевозки по всей России зафиксировали в сентябре — он составил 73,8 рубля за км, что на 8,7% выше, чем год назад. Об этом сообщила цифровая логистическая платформа «Монополия». Специалисты называют причиной роста сезон урожая.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Рынок автомобильных грузоперевозок уверенно восстанавливается после сложного начала года на фоне смягчения денежно-кредитной политики и сезонных факторов»,— заявил директор по управлению данными платформы «Монополия» Александр Отрощенко.

По словам господина Отрощенко, спрос и предложение на рынке грузоперевозок достигли баланса. Притормозить процесс восстановления тарифов может снижение ключевой ставки.

Самый заметный рост среди ключевых направлений показал маршрут Москва — Петербург: здесь ставка достигла 88,6 рубля за км, увеличившись на 21% год к году.

Чуть дешевле обойдется перевозка грузов по маршрутам из Петербурга в Астрахань и Волгоград — 72,4 и 62,3 рубля за км соответственно.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по итогам июля средневзвешенный тариф на автогрузоперевозки по стране составил 69,2 руб. /км, увеличившись на 1,02% к июлю 2024 года.

Андрей Маркелов