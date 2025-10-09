Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, выступая на сессии Петербургского международного газового форума, публично извинился за блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны на русском языке, сообщает РИА Новости.

По словам господина Нимайера, приезжающие в Россию немцы чувствуют, что как две мировые войны испортили отношения между странами. Он подчеркнул, что склоняет голову перед погибшими и подчернул, что народ Германии не хочет повторения этого когда-либо еще.

Ранее «Ъ» сообщал, что глава Немецкого совета за конституцию и суверинитет подал прошение о получении гражданства России в связи с преследованием со стороны правоохранительных органов.

Андрей Маркелов