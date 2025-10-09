Запесоцкий раскритиковал в суде назначение Лубашева на пост врио ректора СПбГУП

Бывший ректор Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий, выступая в суде, раскритиковал назначение на должность врио руководителя вуза Евгения Лубашева. Причем в своей речи он ни разу не назвал имя временного руководителя, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Свое отстранение господин Запесоцкий считает «грубейшим нарушением действующего законодательства». О Евгении Лубашеве он отозвался как о человеке, не имеющем надлежащих моральных качеств и понимания того, что из себя представляет университет, на основе чего он работает.

«Ряд сотрудников получили ущерб для здоровья, что подтверждается медицинскими документами, находятся сейчас на лечении, некоторые в стационаре на лечении. Это свидетельство абсолютно недопустимой деятельности человека, незаконно назначенного судом»,— заявил Александр Запесоцкий в суде.

Ситуация вокруг вуза, считает бывший ректор, наносит ущерб репутации отечественного правосудия. По его мнению, судья направил в СПбГУП человека, который не имел права им управлять. Поскольку одной из сторон иска является прокуратура, господин Запесоцкий назвал Лубашева «ставленником прокуратуры».

Татьяна Титаева, Андрей Кучеров