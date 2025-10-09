Шесть припаркованных машин горели на Васильевском острове, пострадавших нет

Около трех часов ночи 9 октября у дома 30-32 по Малому проспекту Васильевского острова загорелся припаркованный автомобиль Hyundai, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. Корейская иномарка выгорела до основания, огонь перекинулся на пять машин, стоящих рядом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На тушение возгорания трем пожарно-спасательным расчетам потребовалось чуть больше четверти часа. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что один человек пострадал из-за пожара в автомобиле Ford Mondeo на Школьной улице в Шушарах. Иномарку удалось потушить за полчаса.

Андрей Маркелов