Шесть припаркованных машин горели на Васильевском острове, пострадавших нет
Около трех часов ночи 9 октября у дома 30-32 по Малому проспекту Васильевского острова загорелся припаркованный автомобиль Hyundai, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу. Корейская иномарка выгорела до основания, огонь перекинулся на пять машин, стоящих рядом.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
На тушение возгорания трем пожарно-спасательным расчетам потребовалось чуть больше четверти часа. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что один человек пострадал из-за пожара в автомобиле Ford Mondeo на Школьной улице в Шушарах. Иномарку удалось потушить за полчаса.