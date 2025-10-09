На торги выставили право аренды помещений в Апраксином дворе со скидкой

В Санкт-Петербурге повторно объявили торги на право аренды зданий и помещений в Апраксином дворе. Начальную стоимость годовой аренды снизили на 25%, сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Общая площадь четырех объектов превышает 2,1 тыс. кв. м. Самым большим лотом стало здание по адресу корпус 52, дом 28-30 по улице Садовой. Также предлагается арендовать семь помещений в разных корпусах.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 октября. Итоги будут подведены 23 числа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что комитет по охране памятников требует отреставрировать фасады первого корпуса Апраксин двора.

Татьяна Титаева