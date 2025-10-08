Главные новости за 8 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Санкт-Петербурге в пятикомнатной квартире на Кременчугской улице был убит известный председатель совета директоров группы компаний SUART и член Союза Архитекторов СССР и РФ Александр Супоницкий. После инцидента в доме №19 произошло возгорание, спасатели обнаружили на месте происшествия два трупа.

Выборгский районный суд Санкт-Петербург признал бывшего гендиректора ООО «Коллектор 19» и акционера обанкротившегося АО «Банк Советский» Кирилла Ласкина виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как стало известно «Ъ-СПб», экс-топ-менеджер получил 6 лет колонии общего режима и штраф в миллион рублей, но был освобожден от отбытия наказания за истечением срока давности.

Куйбышевский районный суд назначил судебное заседание по делу иноагента и лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова, которому вменяют правонарушение по ч.4 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. Музыканту грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Власти Петербурга планируют увеличить прожиточный минимум на душу населения до 20 644 рублей в 2026 году. Проект постановления появился 8 октября на сайте Смольного. Для трудоспособных гражан минимум составит 22 502 рублей, пенсионеров — 17 753 рублей, детей — 20 025 рублей. Эти цифры чуть выше, чем указанные в федеральном проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы.

Пятизвездочный отель «Талион Империал», недавно приобретенный компанией «Лига» владельца сети бизнес-центров «Сенатор» Андрея Фоменко могут переделать под бизнес-центр или апартаменты. Об этом заявил управляющий директор сети «Сенатор» Дмитрий Золин на бизнес-завтраке Bestbreakfast.

Петербургский «Зенит» подал заявление в арбитражный суд Московской области о включении долга в размере 77,4 млн рублей в реестр требований кредиторов признанного банкротом АНО «Футбольный клуб "Химки"». Заявление оставили без движение до 6 ноября, так как клуб не приложил документы, подтверждающие уплату госпошлины в установленном размере и порядке.

Российская инвестиционная компания «Проминвест» увеличила долю в сельхозяйственном предприятии «Андреевское» в Ленобласти до 98.66%, сообщает «AK&M Online News». Известно, что половина активов «Проминвеста» принадлежит бизнесмену Григорию Баевскому, связанному с миллиардерами Борисом и Аркадием Ротенбергами.

При проведении земляных работ на улице Нахимова в Петербурге обнаружили фрагменты костные останки нескольких человек. Об этом сообщили в региональном управлении СКР. Предположительно, фрагменты скелетов пролежали в земле более 50 лет, их направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Представители Ленинградского зоопарка рассказали в Telegram-канале о состоянии большого индийского калао по кличке Шанти, которая сбежала при пересадке в зимний вольер и несколько дней путешествовала по Петербургу. У птицы-носорога все хорошо, она восстановливается после пережитого приключения. В зоопарке поблагодарили всех неравнодушных, кто участвовал в поиске.

Депутат Госдумы из Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия») предложил говорить детям, что «чипсы – это чешуйки сатаны». Такое заявление законодатель сделал в эфире телеканала НТВ. По словам парламентария, нужно создавать неприязненное отношение к вредным для здоровья продуктов.