Экс-акционер «Банка Советский» Кирилл Ласкин получил реальный срок, но был освобожден от тюрьмы

Выборгский районный суд Санкт-Петербург признал бывшего гендиректора ООО «Коллектор 19» и акционера обанкротившегося АО «Банк Советский» Кирилла Ласкина виновным в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как стало известно «Ъ-СПб», экс-топ-менеджер получил 6 лет колонии общего режима и штраф в миллион рублей, но был освобожден от отбытия наказания за истечением срока давности.

Ранее сторона обвинения затребовала для подсудимого девять лет заключения и штраф в размере 189 млн руб. На последнем слушании суд также удовлетворил гражданский иск Агентства по страхованию вкладов на 87,7 млн руб.

Господину Ласкину вменили хищение более 2,7 млрд руб. из «Советского». В августе текущего года прокуратура выступила с ходатайством прекратить производство по истечению срока давности. Однако подсудимый в отличие от второго фигуранта — бывшего управляющего партнера юрфирмы «Прайм Эдвайс» Алексея Соболева — отказался от соответствующего прошения надзорного органа. Свою вину он категорически отрицает.

Экс-банкир высказал мнение, что дело против него было инициировано с целью «отвлечь внимание государства от растраты 46 млрд руб. государственных средств на бездарную санацию банка “Советский”». «Гуманизм рулит», — иронично прокомментировал в разговоре с «Ъ-СПб» приговор райсуда Кирилл Ласкин.

Подробности читайте в материале — «Российская колония за «Советский».

Андрей Кучеров