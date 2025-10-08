Виталий Милонов предложил говорить детям, что «чипсы – это чешуйки сатаны»

Депутат Госдумы из Петербурга Виталий Милонов («Единая Россия») предложил говорить, что «чипсы – это чешуйки сатаны», чтобы отучить детей от вредной еды. Такое заявление законодатель сделал в эфире телеканала НТВ.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По словам депутата, нужно создавать неприязненное отношение к вредным для здоровья продуктов. Помимо чипсов, которыми, считает Виталий Милонов, «враги русского народа скармливают нас», необходимо запретить майонез — «яд для русской нации». Обилие майонеза в еде ведет к риску ожирения у целого поколения, подчеркнул он.

Артемий Чулков