У Шанти все хорошо: в Ленинградском зоопарке рассказали о состоянии беглянки

Представители Ленинградского зоопарка рассказали в Telegram-канале о состоянии большого индийского калао по кличке Шанти, которая сбежала при пересадке в зимний вольер и несколько дней путешествовала по Петербургу. Птицу-носорога искали всем городом.

Беглянка Шанти, которую вернули в Ленинградский зоопарк спустя четыре дня после побега

Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка Беглянка Шанти, которую вернули в Ленинградский зоопарк спустя четыре дня после побега

Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка

«Мы увидели, как может сплотиться целый город, и даже страна! Спасибо каждому, кто помог вернуть Шанти домой»,— подчеркнули представители зоопарка, подчеркнув, что у калао все хорошо.

Сотрудники учреждения поблагодарили всех, кто участвовал в поисках беглянки и сообщал о каждом замеченном следе «путешественницы». Сейчас Шанты обитает в своем вольере и восстанавливается после приключения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Шанти покинула зоопарк 30 сентября, упорхнув в сторону Александровского парка. Птицу удалось поймать спустя четыре дня с помощью лакомств со снотворным.

Андрей Маркелов