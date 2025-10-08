У Шанти все хорошо: в Ленинградском зоопарке рассказали о состоянии беглянки
Представители Ленинградского зоопарка рассказали в Telegram-канале о состоянии большого индийского калао по кличке Шанти, которая сбежала при пересадке в зимний вольер и несколько дней путешествовала по Петербургу. Птицу-носорога искали всем городом.
Беглянка Шанти, которую вернули в Ленинградский зоопарк спустя четыре дня после побега
Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка
«Мы увидели, как может сплотиться целый город, и даже страна! Спасибо каждому, кто помог вернуть Шанти домой»,— подчеркнули представители зоопарка, подчеркнув, что у калао все хорошо.
Сотрудники учреждения поблагодарили всех, кто участвовал в поисках беглянки и сообщал о каждом замеченном следе «путешественницы». Сейчас Шанты обитает в своем вольере и восстанавливается после приключения.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Шанти покинула зоопарк 30 сентября, упорхнув в сторону Александровского парка. Птицу удалось поймать спустя четыре дня с помощью лакомств со снотворным.