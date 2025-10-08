«Зенит» попросил суд взыскать с обанкротившихся «Химок» 77,4 млн рублей

Петербургский «Зенит» подал заявление в арбитражный суд Московской области о включении долга в размере 77,4 млн рублей в реестр требований кредиторов признанного банкротом АНО «Футбольный клуб "Химки"», сообщает РАПСИ.

Заявление оставили без движение до 6 ноября, так как клуб не приложил документы, подтверждающие уплату госпошлины в установленном размере и порядке. Суд признал «Химки» банкротом еще 22 сентября, футбольный клуб задолжал только налоговикам более 488 млн рублей.

В сезоне 2024/2025 чемпионата России по футболу «Химки» заняли 12-е место и получили право остаться в РПЛ, однако в мае Российский футбольный союз не выдал команде лицензию из-за «несоблюдения финансовых критериев лицензирование», а затем исключил из состава.

Андрей Маркелов