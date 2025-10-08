«Проминвест» увеличил долю в сельхозпредприятии «Андреевское» из Ленобласти до 98%

Российская инвестиционная компания «Проминвест» увеличила долю в сельхозяйственном предприятии «Андреевское» в Ленобласти до 98.66%, сообщает «AK&M Online News». Известно, что половина активов «Проминвеста» принадлежит бизнесмену Григорию Баевскому, связанному с миллиардерами Борисом и Аркадием Ротенбергами.

Как ранее писал «Ъ», что производство продуктов питания интересно широкому кругу инвесторов благодаря потенциалу насыщения внутреннего рынка, развитию экспорта, господдержке отрасли. По словам владельца ГК «Кабош» Дмитрия Матвеева, производство сырого молока может быть выгодным бизнесом, однако сельское хозяйство сопряжено с множеством рисков.

Помимо «Андреевского» господин Баевскому принадлежит ряд предприятий в Ленобласти: животноводческий комплекс АО «Рассвет», предприятие «Торосово» и ООО «Племенной завод "Оредежский"». Эти общества бизнесмен приобрел вместе с партнером Виталием Лукашовым.

Андрей Маркелов