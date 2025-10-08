Суд намерен оштрафовать Гребенщикова за нарушение порядка деятельности иноагента

Куйбышевский районный суд назначил судебное заседание по делу иноагента и лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова, которому вменяют правонарушение по ч.4 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. Музыканту грозит штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

Из материалов дела следует, что один из родоначальников российской рок-музыки распространил материал на видеохостинге YouTube без указания на то, что ролик произведен или распространен иноагентом Гребенщиковым, либо касается деятельности иноагента. Все вышеуказанное подтверждается сведениями из письма Роскомнадзора от 19 августа 2025 года. Сам лидер «Аквариума» вины не признает.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в июне 2025 года на 72-м году жизни скончался сооснователь легендарного коллектива Анатолий «Джордж» Гуницкий.

Андрей Маркелов