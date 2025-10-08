Останки нескольких человек нашли в Петербурге при проведении земляных работ

При проведении земляных работ на улице Нахимова в Санкт-Петербурге обнаружили фрагменты костные останки нескольких человек. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Предположительно, фрагменты скелета пролежали пролежали в земле более 50 лет. Обнаруженные останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Следственный отдел СКР по Василеостровскому району организовал доследственную проверку, сотрудники ведомства осматривают место находки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что бригада «Водоканала» выкопала гроб с человеческими костями напротив школы в Колпино.

Артемий Чулков