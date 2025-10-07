Главные новости за 7 октября. Кубань, Крым, Адыгея

В Симферополе возбудили уголовное дело о мошенничестве при возведении блоков начальных классов муниципальной школы. Подрядная организация получила более 1,7 млн руб. за работы, которые не выполнила.

Как стало известно «Ъ-Кубань», житель Краснодарского края Дмитрий Поспелов обжалует в Верховном суде РФ решение Верховного суда Крыма, который приговорил его к 13 годам лишения свободы за государственную измену (ст. 275 УК РФ).

Транспортная полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины, попавшего под грузовой поезд в Краснодаре. Инцидент произошел 6 октября около 21:15 на перегоне «Лорис — Сортировочная».

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре вернул на пересмотр административное дело врио министра сельского хозяйства Калмыкии Тимура Гаваева о нарушениях, связанных с расходованием межбюджетных трансфертов (ч. 3 ст. 15.15.5 КоАП РФ).

Указом президента России №706 от 6 октября 2025 года судьей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции назначена Наталия Севастьянова.

Морские порты юга России за восемь месяцев 2025 года переработали 170,7 млн т грузов. Это на 9,8% меньше показателя аналогичного периода предыдущего года.

В сентябре 2025 года Краснодар занял второе место среди городов-миллионников по компактности квартир на вторичном рынке с медианной площадью 45,2 кв. м, уступив только Уфе.

ФАС проверяет рост цен на топливо на Кубани, в Крыму и Курской области.

Краснодарский край получит из федерального бюджета 176,5 млн руб. на расселение 125 человек из аварийного жилья общей площадью 2,5 тыс. кв. м.