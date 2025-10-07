Кубань получит 176 млн рублей на расселение из аварийного жилья

Краснодарский край получит из федерального бюджета 176,5 млн руб. на расселение 125 человек из аварийного жилья общей площадью 2,5 тыс. кв. м. Кубань вошла в число шести регионов, чьи заявки одобрили в рамках нового этапа программы. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает пресс-служба правительства России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего на расселение было выделено более 4 млрд рубл, которые позволят переселить 2,7 тыс. человек. Площадь ветхого фонда составляет 49,2 тыс. кв. м.

Финансирование также получили Республика Саха (Якутия) — 3,4 млрд руб. на 1,79 тыс. человек, Астраханская область — 285,6 млн для 494 жителей, Костромская область — 47,4 млн для 141 человека, Смоленская область — 130,6 млн для 138 человек, Псковская область — 33,6 млн для 67 граждан.

Сегодня одобрены заявки 45 регионов на общую сумму 23,7 млрд руб. Это позволит переселить порядка 34 тыс. человек и ликвидировать аварийный фонд площадью около 616 тыс. кв. м.

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». К 2030 году планируется расселить дома общей площадью 6,2 млн кв. м, улучшив условия проживания 345 тыс. россиян.

«Процесс ветшания жилищного фонда — естественный и необратимый. Но мы можем действовать на опережение: предотвращать преждевременное старение домов и продлевать их жизненный цикл. Именно поэтому важнейшее значение в этой работе имеет капитальный ремонт многоквартирных домов»,— подчеркнул генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.

Объем финансирования программы в Краснодаре в 2025 году составил 766,7 млн руб. из городского бюджета. В 2024 году на эти цели было направлено 460 млн руб. Бюджетные ассигнования выросли на 66,5%.

Анна Гречко