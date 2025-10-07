В Краснодаре поезд насмерть сбил 20-летнего приезжего

Транспортная полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины, попавшего под грузовой поезд в Краснодаре. Инцидент произошел 6 октября около 21:15 на перегоне «Лорис—Сортировочная». По данным Краснодарского линейного управления МВД на транспорте, поезд совершил наезд на человека, находившегося на железнодорожных путях.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В результате происшествия погиб 20-летний житель Башкортостана. На месте работают сотрудники транспортной полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По итогам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.

Вячеслав Рыжков