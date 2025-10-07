Краснодар занял второе место в рейтинге компактности квартир на вторичном рынке

В сентябре 2025 года Краснодар занял второе место среди городов-миллионников по компактности квартир на вторичном рынке с медианной площадью 45,2 кв. м, уступив только Уфе. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Медианная стоимость 1 кв. м вторичного жилья в Краснодаре составила 120 тыс. руб., снизившись на 0,3% к августу. Полная цена квартиры достигла 5,6 млн руб. Число доступных предложений сократилось на 3,2% за месяц.

Стагнацию цен с колебаниями в пределах одного процента зафиксировали в 11 из 16 российских мегаполисов. В Омске стоимость выросла на 0,4%, до 108 тыс. руб., в Волгограде — на 0,3%, до 96 тыс. руб., в Красноярске — на 0,2%, до 122 тыс. руб., в Казани — на 0,2%, до 187 тыс. руб., в Воронеже осталась неизменной на уровне 106 тыс. руб. В Уфе медианная стоимость квадратного метра снизилась на 1,6%, до 117 тыс. руб.

Рынок вторичной недвижимости Краснодара демонстрирует признаки стабилизации после колебаний весной и в начале лета. В июне цены снизились на 1,4% при росте объема предложения на 4,6%, что стало одним из самых заметных изменений среди городов-миллионников. В июле сокращение составило 0,7%, тогда как в августе и сентябре динамика не превышала половины процента.

«Рынок реагирует сдержанно, поскольку участники понимают, что регулятор будет действовать осторожно при дальнейшем снижении ставки. Такая траектория денежно-кредитной политики формирует более сдержанные ожидания у участников рынка, поэтому спрос будет восстанавливаться постепенно»,— комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости».

Алина Зорина