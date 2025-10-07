Осужденный за госизмену житель Кубани обжалует приговор в Верховном суде России

Как стало известно «Ъ-Кубань», житель Краснодарского края Дмитрий Поспелов обжалует в Верховном суде РФ решение Верховного суда Крыма, который приговорил его к 13 годам лишения свободы за государственную измену (ст. 275 УК РФ).

Фото: Григорий Тамбулов, Коммерсантъ

В декабре 2024 года пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ сообщала, что осужденный предоставил СБУ доступ к камерам видеонаблюдения в отелях на полуострове. Это давало возможность наблюдать за автодорогами, по которым передвигалась техника ВС РФ.

Суд установил, что в 2017 году Поспелов посещал Украину. После пересечения границы на пункте пропуска «Чонгар» он познакомился с представителем СБУ и согласился на сотрудничество. «В дальнейшем подсудимый стал проживать на территории Ленинского района Республики Крым и осуществлять деятельность по установке и обслуживанию камер видеонаблюдения в гостиницах, расположенных на прибрежной территории»,— говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Кроме того, фигурант передал куратору доступ к базе данных, содержащей сведения о российских пользователях одного из интернет-провайдеров.

Лия Пацан