Фирма похитила более 1,7 млн рублей при строительстве школы в Симферополе

В Симферополе возбудили уголовное дело о мошенничестве при возведении блоков начальных классов муниципальной школы. Подрядная организация получила более 1,7 млн руб. за работы, которые не выполнила. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

В феврале 2023 года департамент капитального строительства администрации Симферополя заключил муниципальный контракт на возведение блоков начальных классов одного из образовательных учреждений города.

Проверка прокуратуры показала, что строительная компания не выполнила ряд оплаченных работ. При этом на счет фирмы перечислили крупную денежную сумму без законных оснований.

Прокурор направил материалы проверки в следственный орган. По результатам их изучения возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Прокуратура взяла под контроль ход предварительного расследования.

Алина Зорина