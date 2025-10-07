Судьей Четвертого суда общей юрисдикции назначена Наталия Севастьянова

Указом президента России № 706 от 6 октября 2025 года судьей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции назначена Наталия Севастьянова. Документ «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» опубликован на официальном портале правовой информации.

В Четвертом кассационном суде сообщили, что коллектив поздравил коллегу с назначением и пожелал ей успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

Вячеслав Рыжков