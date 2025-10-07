ФАС проверяет рост цен на топливо на Кубани, в Крыму и Курской области

Федеральная антимонопольная служба начала мониторинг ситуации с повышением цен на автозаправочных станциях в нескольких регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максима Шаскольского.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как уточнил господин Шаскольский, ФАС «внимательно посмотрит» данные по Курской области, проведет проверку в Крыму и изучит ситуацию в Краснодарском крае. По его словам, в скором времени могут возникнуть новые предупреждения нефтяным компаниям.

Ранее министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края заявило, что ситуация с обеспечением региона топливом находится под контролем. В ведомстве отметили, что на территории края функционирует более 1 тыс. автозаправочных станций, реализация бензина и дизельного топлива осуществляется в штатном режиме.

Анна Гречко