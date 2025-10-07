Порты юга России снизили перевалку грузов почти на 10% за восемь месяцев

Морские порты юга России за восемь месяцев 2025 года переработали 170,7 млн т грузов. Это на 9,8% меньше показателя аналогичного периода 2024 года, когда объем составлял 189,2 млн т. Речь идет о портах Черного, Азовского и Каспийского морей, сообщает ТАСС со ссылкой на Росморпорт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Перевалка нефтепродуктов на экспорт достигла 27,8 млн т, что на 2,1% ниже прошлогоднего показателя в 28,4 млн т. Суммарная мощность портов региона по переработке нефтепродуктов составляет 84,3 млн т в год. Речь идет о Туапсе и Новороссийске, здесь находятся наибольшие мощности на 27 и 24,8 млн т соответственно, портах Тамань, Кавказ, Темрюк, Ейск, Махачкала, Ростов-на-Дону, Азов и Таганрог.

Росморпорт также подтвердил снижение объемов перевалки зерна в портах Новороссийск, Туапсе, Таганрог, Азов, Ростов-на-Дону, Тамань, Темрюк, Кавказ, Ейск, Махачкала, Оля и Астрахань. За восемь месяцев 2025 года показатель снизился на 51,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июне 2025 года перевалка зерновых грузов составила 1,3 млн т — на 75% меньше, чем годом ранее (5,2 млн т). В июле показатель достиг 2,9 млн т (сокращение на 41,5%), в августе — 5,8 млн т (снижение на 16,5%). Причиной стало обнуление экспортной квоты в первом полугодии 2025 года.

Алина Зорина