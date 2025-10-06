В Туапсе 9 октября включат сирены для проверки системы оповещения

В пятницу, 10 октября, в 10:00 на территории Туапсинского НПЗ пройдет плановая проверка локальной системы оповещения с включением электрических сирен и голосового предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление гражданской защиты Краснодара Фото: Управление гражданской защиты Краснодара

Во время проверки жители города услышат звук электрических сирен. На территории предприятия также включат голосовое оповещение по громкой связи с напоминанием о проводимой проверке.

«В четверг, 9 октября, в 10:00 будет проводиться плановая проверка готовности локальной системы оповещения ООО РН-Туапсинский НПЗ»,— говорится в сообщении.

Такие проверки муниципалитеты Краснодарского края и местные предприятия проводят регулярно в целях безопасности.

«Ъ-Сочи» писал, что ранее систему оповещения проверяли на курорте почти неделю назад, 1 октября, в 10:40 по московскому времени. Сигнал «Внимание всем!» транслировался на федеральных телеканалах — Первый, «Россия 1», Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, ТВЦ, а также в эфире «Радио России».

Мария Удовик