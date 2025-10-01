В 10:40 в Сочи зазвучат сирены

Сегодня, 1 октября 2025 года, в Сочи пройдет плановая проверка системы оповещения населения. В 10:40 по городу включат сирены, после чего по радио и телевидению прозвучит специальное сообщение, напомнили в пресс-службе администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Управление гражданской защиты Краснодара

Сигнал «Внимание всем!» будет транслироваться на федеральных телеканалах — Первый, «Россия 1», Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, ТВЦ, а также в эфире «Радио России».

В администрации уточняют, что во время проверки жителям нужно сохранять спокойствие, оставаться дома или на рабочих местах, включить телевизор или радио и прослушать сообщение.

Мария Удовик