Главные новости за неделю 29 сентября – 5 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Руденю новым полпредом в Северо-Западном федеральном округе. Соответствующий указ появился на сайте Кремля 29 сентября. Он вступил в силу со дня подписания. С сентября 2016 по сентябрь 2025 года господин Руденя трудился на посту губернатора Тверской области.

Генеральный директор МХАТ им. М.Горького и художественный руководитель Михайловского театра в Петербурге Владимир Кехман освобожден от первой из занимаемых должностей. Об этом со ссылкой на собственный источник вечером 29 сентября сообщает ТАСС. Никакие подробности в сообщении не приводятся, причины такого решения не уточняются.

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение передать киностудию «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.Соответствующую инициативу главе государства передали министр культуры Ольга Любимова и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Санкт-Петербургский городской суд принял к производству иск прокуратуры о признании экстремистским материалом книги «Хроники возрожденного Арканара» признанного иноагентом экс-депутата городского Заксобрания Бориса Вишневского. По мнению экспертов, автор представляет Россию как фашизирующееся государство, описывает страну как «империю лицемерия» и «третий мир».

Глава петербургского отделения «Справедливой России» Надежда Тихонова отказалась от мандата депутата Госдумы, который освобождается после перехода Олега Нилова на пост аудитора Счетной палаты РФ. По словам главы петербургских эсеров, она сосредоточится на предстоящих выборах в Заксобрание Петербурга и Госдуму, результаты которых повлияют на будущее жителей города.

Производитель варенья и джемов «Эссен Продакшн АГ» выиграл дело против петербургской пивоварни «30 Меридиан» о нарушении прав на товарный знак. Ответчик выплатит истцу 50 тыс. рублей, а также судебные расходы по оплате госпошлины. Суд установил, что «30 Меридиан» использовала обозначение «БЕРИНГЪ» и дизайн упаковки, сходные с продукцией «Эссен Продакшн АГ».

Мосгорсуд признал законным 13-летний срок, назначенный бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву за мошенничество и растрату (оба обвинения — в особо крупном размере). Адвокаты Лавленцева настаивали на замене срока на условный или отмене приговора, ссылаясь на смягчающие обстоятельства и возмещение экс-чиновником ущерба ряду потерпевших.

Патрульный автомобиль полиции выехал на тротуар улицы Шпалерной и сбил пешеходов. В результате наезда погиб один человек, второй был госпитализирован. По факту аварии со смертельным исходом возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту смерти бывшего замглавы управления Росреестра по Санкт-Петербургу Бориса Авакяна. Экс-чиновник региональных управлений Росреестра и Росимущества, а также сторонник «бархатной революции» в Армении и участник конфликта в Нагорном Карабахе Борис Авакян проходил по делу об уклонении от уплаты таможенных сборов.

Система противовоздушной обороны уничтожила семь беспилотных летательных аппаратов в небе над Киришами. Об их ликвидации сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Ночью 4 октября произошло возгорание в промзоне. Огонь потушили пожарные службы. По информации Роспотребнадзора — экологическая обстановка в норме, превышений по ПДК нет.

Полиция задержала трех контролеров зала по подозрению в нападении на четырех посетителей ТЦ «Лондон Молл» из-за неоплаты товара. Вызов о драке возле торгового центра поступил полиции вечером 3 октября. Во время выезда к месту происшествия задержали трех контролеров зала в возрасте от 18 до 33 лет. Их доставили в отдел для разбирательства.

ООО «Кин-Марк» построит на территории предприятия «Предпортовый» (участок 13, Старо-Паново) производственное помещение высотой 11 м и площадью 1,5 тыс. кв. м. Заместитель генерального директора «Кин-Марк» Александр Петров заявил, что возведение объекта будет закончено в течение 10 месяцев.