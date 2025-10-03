Следовавший по тротуару автомобиль полиции насмерть сбил человека в Петербурге

Патрульный автомобиль полиции выехал на тротуар улицы Шпалерной. В результате наезда на пешеходов погиб один человек, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По факту аварии со смертельным исходом возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). При движении по тротуару полицейская машина сбила людей. Один пешеход пострадал, госпитализирован, второй погиб. Лица, виновные в совершении наезда, устанавливаются.

«Следователем и следователем-криминалистом проводится осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы»,— добавили в ведомстве.

Татьяна Титаева