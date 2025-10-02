Суд отклонил апелляцию приговоренного к 13 годам экс-вице-губернатора Петербурга

Мосгорсуд признал законным 13-летний срок, назначенный бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву за мошенничество и растрату (оба обвинения — в особо крупном размере). Об этом пишет РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев во время заседания суда в 2024 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Лавленцев во время заседания суда в 2024 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Адвокаты Лавленцева настаивали на замене срока на условный или отмене приговора, ссылаясь на смягчающие обстоятельства и возмещение экс-чиновником ущерба ряду потерпевших. Суд отклонил эти требования, однако принял решение смягчить назначенный ему штраф в 132 млн рублей. Итоговую сумму взыскания издание не приводит.

В ноябре 2024 года Мещанский районный суд Москвы признал Владимира Лавленцева, занимавшего кресло вице-губернатора Петербурга в 2013-2014 годах, виновным в мошенничестве и растрате 3,3 млрд рублей.

Подробнее о деле экс-вице-губернатора Северной столицы — в материале «Ъ-СПб» «Подсудимый экс-чиновник Смольного пошел на рекорд».

Артемий Чулков