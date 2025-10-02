«Эссен Продакшн АГ» выиграл дело о нарушении петербургской пивоварней прав на товарный знак

Производитель варенья и джемов «Эссен Продакшн АГ» выиграл дело против петербургской пивоварни «30 Меридиан» о нарушении прав на товарный знак. Ответчик выплатит истцу 50 тыс. рублей, а также судебные расходы по оплате госпошлины, следует из карточки дела на сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Суд установил, что компания «30 Меридиан» использовала обозначение «БЕРИНГЪ» и дизайн упаковки, сходные с продукцией «Эссен Продакшн АГ». Пивоварам запретили использовать спорное название и оформление саур-элей «Малиновый джем», «Абрикосовый джем» и «Черничный джем».

Генеральный директор компании «30 Меридиан» Дмитрий Похвалов заявил «Ъ Волга-Урал», что планирует оспорить решение суда. По его словам, спорная продукция была выпущена разово объемом около 3 тыс. банок и уже не продается. В компании полагают, что визуальные образы, которые использовались при производстве, могут напоминать другие, но не до степени смешения, как считает истец.

Помимо этого, по словам руководства пивоваренной компании, при разбирательстве были нарушены процессуальные нормы: «30 Меридиан» не получила досудебной претензии и извещений о назначении судебных заседаний и узнала о процессе от сторонних юристов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пекарня «Цех 85» потребовала через суд от иркутского «клона» 2 млн рублей.

Артемий Чулков