Прокуратура требует признать книгу экс-депутата-иноагента Вишневского экстремистской
Санкт-Петербургский городской суд принял к производству иск прокуратуры о признании экстремистским материалом книги «Хроники возрожденного Арканара» признанного иноагентом экс-депутата городского Заксобрания Бориса Вишневского. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
Бывший депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский (признан иноагентом — Ъ) во время презентации своей книги «Хроники возрожденного Арканара»
«Хроники возрожденного Арканара» — сборник избранных статьей из записей экс-депутата о событиях в российской и петербургской политике за 2008–2015 годы.
«Автор представляет Россию как фашизирующееся государство, описывает страну как "империю лицемерия", "третий мир". Также, по мнению экспертов, автор творения призывает к насильственному изменению основ конституционного строя РФ и разжигает вражду и ненависть к верующим РПЦ. Про отчуждение части наших территорий тоже есть»,— пишет госпожа Лебедева.
Иск подан 15 сентября, следует из карточки дела на сайте суда. Рассмотрение назначено на 15 октября.
