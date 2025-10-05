«Кин-Марк» построит производственный корпус в «Предпортовом» для сдачи в аренду

ООО «Кин-Марк» построит на территории предприятия «Предпортовый» (участок 13, Старо-Паново) производственное помещение высотой 11 м и площадью 1,5 тыс. кв. м. Заместитель генерального директора «Кин-Марк» Александр Петров заявил, что возведение объекта будет закончено в течение 10 месяцев.

По словам господина Петрова, здание на пересечении КАДа и Таллинского шоссе будет оснащено современным инженерным оборудованием, включая кран-балки, для дальнейшего обустройства сборочных предприятий, сервисных центров, ремонтных организаций и прочего. Он добавил, что в плане проекта заложены и офисные помещения. В дальнейшем объект планируют сдавать в аренду, о потенциальных резидентах не сообщается.

Как подсчитал заместитель директора департамента складской и индустриальной недвижимости компании Nikolliers Илья Янеев, объем инвестиций, вложенных в реализацию проекта, приблизительно составит порядка 80 млн. рублей. «Подобные комплексы возводятся с ориентировочной себестоимостью 53–55 тыс. руб. за кв. м, что соответствует текущему уровню затрат в сегменте», — поясняет господин Янеев.

Эксперт отметил, что с точки зрения экономики проект выглядит вполне устойчиво: при действующих ставках и динамике развития легкой промышленности в городе инвесторы могут рассчитывать на окупаемость в течение 5–6 лет по аналогии со схожими объектами в регионе.

Как считает Директор департамента индустриально-складской недвижимости Bright Rich | CORFAC International в России Александр Шевелев, объем инвестиций в проект составит меньшую сумму, чем предполагает господин Янеев – 52-60 млн. рублей без учета НДС и стоимости участка. По мнению господина Шевелева, арендная ставка может начинаться и с 700 руб. и доходить до 1200 руб. за кв. м, исключая при этом НДС.

Подобный формат помещений может заинтересовать владельцев предприятий, которые специализируются на электронике, сборочном производстве, упаковке и металлообработке, то есть тех, для кого прежде всего важны функциональность помещения, доступная логистика и качественная инженерная инфраструктура.

Представитель Bright Rich | CORFAC International не исключил, что спрос на аренду помещения будет высоким, так как в Петербурге и Ленобласти сохраняется нехватка подобных промышленных площадей. На текущий момент в агломерации представлены помещения старого фонда. Как альтернативу Шевелев рассматривает формат light industrial, но такие объекты в большинстве случаев выставлены на продажу.

«В условиях высокой стоимости заемных средств у малых и средних производственных компаний нет возможности проводить такие сделки на кредитные средства, а запас свободных средств ограничен. На этом фоне проект, который ориентирован на аренду площадей, может пользоваться спросом»,— заключил господин Шевелев.

Софья Лощенова