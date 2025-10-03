В Армении возбудили дело из-за смерти бывшего петербургского чиновника Бориса Авакяна

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту смерти бывшего замглавы управления Росреестра по Санкт-Петербургу Бориса Авакяна. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря следственного ведомства.

Экс-чиновник региональных управлений Росреестра и Росимущества, а также сторонник «бархатной революции» в Армении и участник конфликта в Нагорном Карабахе (Арцахе) Борис Авакян проходил по делу об уклонении от уплаты таможенных сборов (ч. 4 ст. 194 УК РФ) на сумму более 4,2 млрд рублей. В ходе судебного заседания 23 сентября фигурант отпросился на перекур и сбежал.

На следующий день стало известно, что Борис Авакян покончил с собой, закрывшись в уборной в здании консульства Республики Армения на Васильевском острове, где укрылся после побега с судебного заседания.

Артемий Чулков