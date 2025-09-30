Владимир Путин поддержал передачу «Ленфильма» в собственность Санкт-Петербурга

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение передать киностудию «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Соответствующую инициативу главе государства передали министр культуры Ольга Любимова и губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Городу возвращается легендарная студия, обладающая уникальным творческим наследием. «Ленфильм» всегда был знаковым объектом культурной карты Северной столицы. Работа киностудии в новом качестве позволит нам поддержать талантливых отечественных режиссёров. Снять новые прекрасные фильмы, рассказать о подвигах героев, которые будут наполнять сердца зрителей гордостью за российскую державу»,— заявил господин Беглов. Он также подчеркнул, что Петербург совместно с федеральными органами власти и институтами поддержки кино примет все необходимые меры для развития киностудии.

Недавно стало известно, что Росимущество передаст весь пакет акций «Ленфильма» комитету по культуре Санкт-Петербурга. Процесс перехода под контроль города займет не менее полугода. При этом ранее в Минкульте РФ отрицали подобную возможность и собирались оставить площадку на федеральном балансе.

Артемий Чулков