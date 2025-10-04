Посетители ТЦ «Лондон Молл» пострадали в потасовке из-за неоплаты товара

Полиция задержала трех контролеров зала по подозрению в нападении на четырех посетителей ТЦ «Лондон Молл» из-за неоплаты товара. Правоохранители разбираются в обстоятельствах потасовки, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Вызов о драке возле торгового центра поступил полиции вечером 3 октября. Во время выезда к месту происшествия задержали трех контролеров зала в возрасте от 18 до 33 лет. Их доставили в отдел для разбирательства.

Также правоохранители получили телефонограммы из медучреждения о травмах у двух покупателей в возрасте 27 и 58 лет, их спустя время отпустили на амбулаторное лечение. Еще двое пострадавших за помощью медиков не обращались, но написали заявления в полицию.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржец применил перцовый баллончик для воспитания двух подростков.

Татьяна Титаева