Семь БПЛА сбили в небе над Киришами в Ленобласти

Система противовоздушной обороны уничтожила семь беспилотных летательных аппаратов в небе над Киришами. Об их ликвидации сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ночью 4 октября произошло возгорание в промзоне. Огонь потушили пожарные службы.

«По информации Роспотребнадзора — экологическая обстановка в норме, превышений по ПДК нет»,— написал господин Дрозденко. В 6:19 был дан отбой воздушной опасности в Ленобласти.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что регион столкнулся с атакой беспилотников в дни проведения выборов губернатора.

Татьяна Титаева