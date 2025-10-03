Главные новости за 3 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Патрульный автомобиль полиции выехал на тротуар улицы Шпалерной и сбил пешеходов. В результате наезда погиб один человек, второй был госпитализирован. По факту аварии со смертельным исходом возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту смерти бывшего замглавы управления Росреестра по Санкт-Петербургу Бориса Авакяна. Экс-чиновник региональных управлений Росреестра и Росимущества, а также сторонник «бархатной революции» в Армении и участник конфликта в Нагорном Карабахе Борис Авакян проходил по делу об уклонении от уплаты таможенных сборов.

В 2025-2026 годах сеть «Теремок» планирует открыть шесть ресторанов, которые будут ориентированы на доставку и еду навынос, в Петербурге и Ленинградской области. Заведения будут меньше по площади и расположатся неподалеку от жилых кварталов, офисных центров и учебных заведений.

Употребление суррогатного алкоголя привело к смерти 41 человека в Ленинградской области. Рост числа погибших подтвердил «Ъ-СПб» источник. По информации МВД РФ, предполагаемым некачественный алкоголь распространила коммерческая организация, расположенная в поселке Трубников бор Тосненского района. После массового отравления там прошли следственно-оперативные мероприятия.

В результате падения автомобиля Porsche Cayenne в Фонтанку погибла пассажирка. Иномарка ехала по улице Чайковского утром 3 октября. В какой-то момент водитель не справился с управлением и сбил ограждение набережной, после чего упал в реку. Виновник ДТП выжил, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. В момент аварии он был пьян.

Запуск торгового-развлекательного комплекса «Голливуд» в очередной раз перенесли. Оно состоится в ноябре 2025 года. Торговый центр планировали открыть в августе, потом сроки сдвинулись на сентябрь. Сейчас в самом ТРК не готовы назвать точную дату запуска. В комплексе расположатся фитнес-клуб DDX, развлекательный парк Teikaboom и фуд-холл.

Сотрудники Ленинградского зоопарка сумели поймать сбежавшую птицу-носорога по имени Шанти спустя четыре дня. Специалисты терпеливо выжидали, пока беглец доверится ловушке — миске с едой, в которую предусмотрительно положили снотворное. За время своего побега Шанти побывала в двух районах Петербурга — Петроградском и Василеостровском.

Следователи ГСУ СК РФ по Петербург возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в отношении руководителей строительной фирмы «Амберхаус». По версии сотрудников ведомства, топ-менеджеры компании заключили договоры на выполнение подрядных работ по строительству жилого дома не менее чем с пятью лицами. В итоге они завладели 6 млн рублей и скрылись.

В наземном вестибюле станции метро «Юго-Западная» Красносельско-Калининской линии завершаются работы по монтажу оборудования. Метростроители разместили все 23 турникета, установили элементы навигации, архитектурное освещение. В кассовом зале завершили монтаж стеклянного панно, закончена облицовка камнем полов и стен.

Добровольческая 88-я разведывательно-диверсионная бригада «Эспаньола» 3 октября в своем Telegram-канале объявила о полной перезагрузке. В состав подразделения входили активные болельщики футбольных клубов, в том числе «Зенита». Теперь различные части «Эспаньолы» уйдут в одиночное плавание или станут отдельными структурами.