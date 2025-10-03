Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Ленобласти превысило 40

Употребление суррогатного алкоголя привело к смерти 41 человека в Ленинградской области. Рост числа погибших подтвердил «Ъ-СПб» источник.

По информации МВД РФ, предполагаемым некачественный алкоголь распространила коммерческая организация, расположенная в поселке Трубников бор Тосненского района. После массового отравления там прошли следственно-оперативные мероприятия для выяснения каналов поставки суррогатного алкоголя, а также определения лиц, причастных к этому преступлению.

В Ленобласти возбудили три уголовных дела по этому факту. На пяти складах временного хранения алкоголя прошли проверки. Суд арестовал 14 фигурантов дела.

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева