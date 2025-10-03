«Теремок» откроет заточенные под доставку рестораны в Петербурге и Ленобласти

В 2025-2026 годах сеть «Теремок» планирует открыть шесть ресторанов, которые будут ориентированы на доставку и еду навынос, в Петербурге и Ленинградской области. Заведения будут меньше по площади и расположатся неподалеку от жилых кварталов, офисных центров и учебных заведений, сообщил на пресс-обеде 2 октября соучредитель компании Виталий Свидовский.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

За основу концепции взяли формат Dark Kitchen, где посетители могут быстро забрать готовый заказ или оформить его заранее через приложение, не тратя время на ожидание за столиком, рассказали в компании. В «Теремке» полностью отказаться от посадочных мест не планируют, однако их количество снизится со стандартных для сети 80 до 30, а в летний период смогу устанавливать террасу, рассчитанную примерно на 10 посетителей.

Общая площадь таких точек не будет превышать 120 кв.м, что в два раза меньше стандартного ресторана сети. Это позволит сократить вложения в производство на 30% и оптимизировать операционные расходы. Также для увеличения эффективности работы доставки в заведении будут предусмотрены отдельные окна для выдачи заказов курьерам. Объем инвестиций в один подобный объект составляет 30-40 млн руб.

Первый ресторан нового формата должен открыться в конце текущего года в ТК «Шоколад». Как отмечают в «Теремке», в случае успешного тестирования концепции формат может перейти в дальнейшем и на московский гастрономический рынок.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ООО «Теремок – Русские блины» получило льготный займ в размере 81,6 млн рублей на приобретение оборудования.

Софья Лощенова