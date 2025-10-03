При падении автомобиля Porsche в Фонтанку погибла пассажирка

В результате падения автомобиля Porsche Cayenne в Фонтанку погибла пассажирка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иномарка ехала по улице Чайковского утром 3 октября. В какой-то момент водитель не справился с управлением и сбил ограждение набережной, после чего упал в Фонтанку. ГУ МЧС России по Петербургу первым узнало о происшествии. К набережной Фонтанку выехали 20 спасателей. Владельца авто доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, он был пьян.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК. Водитель задержан.

Татьяна Титаева