На станции метро «Юго-Западная» установили 23 турникета и элементы навигации

В наземном вестибюле станции метро «Юго-Западная» Красносельско-Калининской линии завершаются работы по монтажу оборудования, сообщает пресс-служба Смольного 3 октября. Метростроители разместили все 23 турникета, установили элементы навигации, архитектурное освещение.

Фото: Пресс-служба Смольного Работы по благоустройству на строящейся станции метро «Юго-Западная»

В кассовом зале завершили монтаж стеклянного панно, закончена облицовка камнем полов и стен. Ведутся пусконаладочные работы на четырех эскалаторах. Почти завершено благоустройство территории и фасадов по периметру вестибюля.

Строительство, по словам губернатора Петербурга Александра Беглова, планируют завершить до конца года. Новая ветка метро существенно улучшит транспортную ситуацию на юго-западе города.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургский метрополитен предусмотрел возможность свободного входа при масштабных сбоях систем оплаты.

Андрей Маркелов