Калао Шанти из Ленинградского зоопарка поймали спустя четыре дня

Лишь спустя четыре дня после побега калао по кличке Шанти специалистам удалось поймать птицу-носорга. Накануне ее пытались вернуть в Ленинградский зоопарк с помощью лакомств.

Поиски сбежавшей птицы начались 30 сентября. Специалисты зоопарка круглосуточно были задействованы в спасательной операции, приезжали к местам, где петербуржцы видели животное. Накануне ее пытались поймать в Василеостровском районе.

Для этого на земле разложили любимые лакомства Шанти с седативным средством, включали крики калао. Птица была осторожна, в какой-то момент ее спугнули, животное улетело.

Операция завершилась удачно, сообщили в пресс-службе Ленинградского зоопарка. Для этого использовали сачок. Птицу уже вернули в зоопарк.

До этого в Петербурге спасали кота, который оказался в отверстии гранитной облицовки набережной реки Фонтанки. Операция по спасению усатого завершилась 3 августа.

