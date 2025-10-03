Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Калао Шанти из Ленинградского зоопарка поймали спустя четыре дня

Лишь спустя четыре дня после побега калао по кличке Шанти специалистам удалось поймать птицу-носорга. Накануне ее пытались вернуть в Ленинградский зоопарк с помощью лакомств.

Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Поиски сбежавшей птицы начались 30 сентября. Специалисты зоопарка круглосуточно были задействованы в спасательной операции, приезжали к местам, где петербуржцы видели животное. Накануне ее пытались поймать в Василеостровском районе.

Для этого на земле разложили любимые лакомства Шанти с седативным средством, включали крики калао. Птица была осторожна, в какой-то момент ее спугнули, животное улетело.

Операция завершилась удачно, сообщили в пресс-службе Ленинградского зоопарка. Для этого использовали сачок. Птицу уже вернули в зоопарк.

До этого в Петербурге спасали кота, который оказался в отверстии гранитной облицовки набережной реки Фонтанки. Операция по спасению усатого завершилась 3 августа.

Татьяна Титаева

