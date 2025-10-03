СК заподозрил в мошенничестве представителей петербургской компании «Амберхаус»

Следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) в отношении руководителей строительной фирмы «Амберхаус», сообщает пресс-служба городского СУ СК по Петербургу.

По версии сотрудников ведомства, топ-менеджеры компании заключили договоры на выполнение подрядных работ по строительству жилого дома не менее чем с пятью лицами. В качестве оплаты представители «Амберхаус» получили более 6 млн рублей.

Однако обязательства по договору исполнены не были, деньгами злоумышленники распорядились по собственному усмотрению и скрылись. Сейчас следователи устанавливают всех причастных к преступлению, а также пострадавших от их действий.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что начальника филиала публично-правовой Военно-строительной компании (ППК «ВСК») по Ленинградскому военному округу задержали в Петербурге.

Андрей Маркелов