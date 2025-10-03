Бригада «Эспаньола» объявила о прекращении существования в прежнем виде

Добровольческая 88-я разведывательно-диверсионная бригада «Эспаньола» 3 октября в своем Telegram-канале объявила о полной перезагрузке.

В состав подразделения входили активные болельщики футбольных клубов, в том числе «Зенита». Теперь различные части «Эспаньолы» уйдут в одиночное плавание или станут отдельными структурами.

На базе бывшей 88-й бригады будут созданы радиоэлектронный и штурмовой отряды. Прием в штат «Эспаньолы» до конца октября будет временно приостановлен.

Андрей Маркелов