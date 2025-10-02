Главные новости за 2 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Производитель варенья и джемов «Эссен Продакшн АГ» выиграл дело против петербургской пивоварни «30 Меридиан» о нарушении прав на товарный знак. Ответчик выплатит истцу 50 тыс. рублей, а также судебные расходы по оплате госпошлины. Суд установил, что «30 Меридиан» использовала обозначение «БЕРИНГЪ» и дизайн упаковки, сходные с продукцией «Эссен Продакшн АГ».

Мосгорсуд признал законным 13-летний срок, назначенный бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву за мошенничество и растрату (оба обвинения — в особо крупном размере). Адвокаты Лавленцева настаивали на замене срока на условный или отмене приговора, ссылаясь на смягчающие обстоятельства и возмещение экс-чиновником ущерба ряду потерпевших.

Актер театра имени Ленсовета Илья Дель рассказал, как получил тяжелую травму позвоночника. По словам 40-летнего артиста, он не раз проделывал трюк, спускаясь из окна на улицу. Господин Дель подчеркнул, что сначала цеплялся за соседский балкон, а затем спускался вниз по кирпичикам в стенах. В ночь на 17 сентября кирпич предательски выскочил, актера доставили в больницу с переломом позвоночника и четырех ребер.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск российского «Русхимальянса» к американским «дочкам» немецкой Linde. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел. Иск был зарегистрирован летом 2024 года, оператор проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге попросил обязать американо-германские компании Linde Inc. и Linde Gas & Equipment Inc возместить убытки за ненадлежащее исполнение обязательств.

Сотрудники Музея городской скульптуры увезли на плановую реставрацию сфинксов Египетского моста, сообщает пресс-служба учреждения 2 октября. Состояние мифических животных ухудшилось после новогодних праздников, когда на постаменты и лапы сфинксов без согласования с музеем установили праздничные украшения.

За девять месяцев в бюджет Санкт-Петербурга поступило 1,005 трлн руб., что составляет 75,7% от запланированных доходов. Согласно корректировке бюджета на 2025 и плановые 2026 и 2027 года, общий объем доходов должен составить 1,387 трлн руб. Налоговые и неналоговые доходы достигли 975,6 млрд руб. — +8% к аналогичному периоду прошлого года.

Петербургский актер и каскадер Сергей Рыбин скончался в возрасте 51 года после продолжительной болезни. О смерти артиста сообщила «ВКонтакте» его сестра Елена Ушенина 29 сентября, о трагедии стало известно только сейчас. Господин Рыбин известен по ролям в сериалах «Война и мир», «Невский», «Марафон трех граций», «Морские дьяволы».

Полиция задержала предполагаемых злоумышленников, которые потушили Вечный огонь на Марсовом поле в ночь на 30 сентября. Кадры видеонаблюдения зафиксировали, как двое неизвестных вылили жидкость из бутылки и скрылись. Молодых людей из Екатеринбурга удалось поймать на съемной квартире в Кудрово. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев обратился в департамент градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ с предложением ввести нормы, согласно которым в женских общественных туалетах должно быть не менее чем вдвое больше санитарных приборов, чем в мужских.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как Shaman, перенес свои октябрьские концерты в Колпино и Тихвине ради поездки в КНДР. В итоге концерт в пригороде Петербурга пройдет 25 ноября, на следующий день певец выступит в Ленобласти. Все приобретенные ранее билеты будут действительны.

Сбежавшего из Ленинградского зоопарка большого индийского калао пытаются поймать третий день. По словам главного ветврача учреждения Сергея Булавинова, в один момент птица-носорог сидела на дереве и была не очень активна. Сотрудники зоопарка договорились с хозяйкой одной из квартир, чтобы выстрелить из окна с помощью специального пневматического ружья. Шприц в цель не попал.