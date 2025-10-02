Арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск «Русхимальянса» к «дочкам» Linde
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск российского «Русхимальянса» к американским «дочкам» немецкой Linde. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Иск был зарегистрирован летом 2024 года, оператор проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге попросил обязать американо-германские компании Linde Inc. и Linde Gas & Equipment Inc возместить убытки за ненадлежащее исполнение обязательств.
Спор между «Русхимальянсом» и Linde, поставлявшей часть оборудования в рамках строительства, возник в мае и июне 2022 года. Тогда материнская компания из Германии уведомила российскую сторону о приостановке работ в связи с санкциями, введенными Евросоюзом.
В итоге российский оператор проекта разорвал контракт с немецкой организацией и направил ей претензию о наличии споров. Ряд банков также не смогли исполнить свои обязательства перед «Русхимальянсом» и выплатить банковские гарантии из-за введенных ограничительных мер.
Следом отечественная компания сумела добиться взысканий с Unicredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Deutsche Bank, Commerzbank и Landesbank Baden-Wurttemberg суммарно более 1,1 млрд евро.
Подробнее о судебных спорах российской и немецкой компаний — в материале «Ъ-СПб» «Linde безуспешно пожаловалась».