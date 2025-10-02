Арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск «Русхимальянса» к «дочкам» Linde

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск российского «Русхимальянса» к американским «дочкам» немецкой Linde. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск был зарегистрирован летом 2024 года, оператор проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге попросил обязать американо-германские компании Linde Inc. и Linde Gas & Equipment Inc возместить убытки за ненадлежащее исполнение обязательств.

Спор между «Русхимальянсом» и Linde, поставлявшей часть оборудования в рамках строительства, возник в мае и июне 2022 года. Тогда материнская компания из Германии уведомила российскую сторону о приостановке работ в связи с санкциями, введенными Евросоюзом.

В итоге российский оператор проекта разорвал контракт с немецкой организацией и направил ей претензию о наличии споров. Ряд банков также не смогли исполнить свои обязательства перед «Русхимальянсом» и выплатить банковские гарантии из-за введенных ограничительных мер.

Следом отечественная компания сумела добиться взысканий с Unicredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Deutsche Bank, Commerzbank и Landesbank Baden-Wurttemberg суммарно более 1,1 млрд евро.

