Поиски неуловимой птицы-носорога в Петербурге продолжаются третий день

Сбежавшего из Ленинградского зоопарка большого индийского калао пытаются найти третий день, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главного ветврача зоопарка Иннокентия Булавинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сбежавший из Ленинградского зоопарка большой индийский калао

Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка Сбежавший из Ленинградского зоопарка большой индийский калао

Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка

По словам господина Булавинова, с утра 1 октября в учреждение поступали звонки от обеспокоенных петербуржцев, которые видели беглянку по имени Шанти в разных местах Петроградской стороны.

В один момент калао сидел на дереве и был не очень активен. Сотрудники зоопарка договорились с хозяйкой одной из квартир, чтобы выстрелить из окна с помощью специального пневматического ружья. Шприц в цель не попал, помешали ветер и расстояние.

Под деревом тем временем разложили фрукты со снотворным. Птица-носорог вдоволь полакомилась, вернулась на ветку и начала засыпать. Однако в этот момент калао помешали подлетевшие вороны. В итоге Шанти решила улететь в сторону Васильевского острова.

В случае, если вы увидели эту редкую птицу, нужно позвонить сотруднику отдела «Орнитология» по телефону +7 (904) 636-41-63. Никаких мер по поимке предпринимать не следует.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Шанти упорхнула из зоопарка 30 сентября во время пересадки в зимний вольер. Сотрудники зоопарка подчеркивают, что птица не приспособлена к выживанию в дикой природе и петербургским холодам.

Андрей Маркелов